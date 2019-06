Quarto Miglio: con arredi ludici, sportivi e murales il mercato diventa la nuova piazza del quartiere

C'è una nuova piazza, a Quarto Miglio, che si trova insolitamente tra le mura di un mercato. Anzi, a ben vedere, i due spazi coincidono. Il Municipio VII infatti, per rilanciare le attività un tempo presenti a largo dei Claudiani, ha deciso di ripensare completamente alla funzione di quello spazio.

Lo spazio che mancava

Come già sottolienato da Francesca Nunziati, presidente del Comitato di Quartiere di Quarto Miglio, "nel quartiere mancano spazi d'aggregazione". Contestualemente "c'era un mercato che andava riqualificato da quindici anni". Partendo dalle due esigenze, l'ente di prossimità ha pensato di ottimizzare le risorse a disposizione. I lavori sono terminati e finalmente quell'area può aprire al pubblico. Con una veste completamente ripensata.

La nuova veste del mercato

"Abbiamo inserito attrezzature per il fitness ma anhce una porta per il calcio e un canestro per il basket – racconta Monica Lozzi, la presidente del Municipio VII – ma abbiamo pensato anche ai bambini, cui sono destinati alcuni arredi ludici. Così i genitori, quando vanno a fare la spesa, hanno la possibilità anche di far giocare i propri figli". A largo dei Claudiani presto ci sarà un mercato, perchè "abbiamo fatto un bando per le nuove licenze, visto che erano rimasti attivi solo un paio di operatori". Nel frattempo però è stato creato quel luogo di aggregazione che mancava nel quartiere.

I lavori realizzati

L'intervento, finanziato dal Municipio VII, ha previsto la riqualificazione dell'area esterna ed il rifacimento dei box. Quelli sopravvissuti sono stati impermeabilizzati. Gli altri sono stati ricostruiti. Ora sono pronti per accogliere i vincitori del nuovo bando. I futuri operatori svolgeranno la propria attrività in uno spazio che è stato impreziosito con alberature, panchine, un'altalena per bambini con disabilità, un tavolo da ping pong.

La nuova piazza di Quarto Miglio

L'impatto visivo è notevole. L'area mercatale è stata ulteriormente arricchita dal contributo di street artist di fama internazionale. "I murales realizzati nel mercato rientrano nel progetto MURO. Il mercato sarà così inserito in un percorso turistico che è finalizzato a far conoscere le opere di street art che vi hanno aderito" ha spiegato Lozzi. Significa che il mercato di Quarto Miglio non sarà frequentato solo dai residenti, ma anche da curiosi e visitatori. Non sarà quindi un luogo dove poter fare solo la spesa. A largo dei Claudiani, all'angolo con via Menofilo c'è uno spazio, protetto dal traffico che attraversa il quartiere, dove trascorrere del tempo, fare sport, lasciar giocare i bambini. Insomma, per riqualificare un plateatico, è stata creata una nuova piazza.