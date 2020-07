Tranvia Togliatti, al via i lavori entro il 2022: sarà pronta per il Giubileo

E’ lunga otto chilometri, costa 184 milioni di euro ed è destinata a unire Ponte Mammolo a Cinecittà. Il progetto della linea tranviaria prevista sulla Palmiro Togliatti, contemplato nel Piano urbano della mobilità sostenibile, è stato presentato in commissione Mobilità del Municipio VII.

Fino al parco degli Acquedotti

“E’ un’opera chiave che, passando per i municipi IV, V e VII, permette di mettere in comunicazione tre linee metropolitane - ha commentato l’assessore municipale ai lavori pubblici Salvatore Vivace - interseca anche una linea ferroviaria ed è un progetto che ci piace a tal punto, da averne chiesto anche un prolungamento in direzione Circonvallazione Tuscolana. Vogliamo, cioè, che raggiunga il Parco degli Acquedotti”.

ll giudizio positivo

La tranvia non piace soltanto al Municipio della presidente Monica Lozzi. Anche i blogger che si occupano di mobilità ne hanno tessuto le lodi. “E’ un’ottima operazione, un intervento - ha commentato Andrea Tortorelli, di Odissea Quotidiana - che andrebbe fatta anche prima di subito”. Se ne parla in effetti da molti anni. Ma quella presentata al Governo, da cui ha ricevuto il via libera ed i necessari finanziamenti, è solo una parte.

Futuri sviluppi

“L'infrastruttura è fondamentale per tutto il quadrante Est, ed è la prima parte di un collegamento più ampio che va da Saxa Rubra a San Paolo - ha ricordato Enrico Stefàno il presidente della commissione capitolina alla Mobilità - sarà un’opera strategica perché consentirà di scambiare con le metro A, B e C, con il, Tram Termini -Giardinetti -Tor Vergata, con quello della Prenestina e con la FL2”.

Il progetto

Il tram della Togliatti si sviluppa attraverso 19 fermate che si sommano ai due capolinea, di Ponte Mammolo e, almeno per ora, di Piazza Cinecittà. Ha la capacità di accogliere 220-240 passeggeri e la possibilità di trasportarne fino a 9750 passeggeri al giorno. Tra le opere contemplate nel PUMS, questa tranvia è probabilmente la più costosa. Inizio dei lavori? Per il penstastellato Enrico Stefàno si stima che il cantiere, che dovrebbe avere una “durata complessiva di circa due anni” possa partire “all’inizio del 2022. Obiettivo? Completarla prima del Giubileo 2025.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.