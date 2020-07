Nuova ciclabile Cinecittà-Tor Vergata, inaugurato il tratto. Lozzi: "Pista arriverà fino a stazione Tuscolana"

“Inauguriamo sei chilometri di pista ciclabile che collegano Tor Vergata con piazza di Cinecittà Est”. A parlare è Monica Lozzi, presidente del settimo municipio che nel pomeriggio di domenica insieme ai colleghi della sua giunta ha simbolicamente tagliato il nastro della ciclabile percorrendo su due ruote il tratto di strada riservato alla mobilità sostenibile.

I lavori sono stati avviati alla fine del mese di luglio dello scorso anno partendo da via Publicio e via Scintu. Gli interventi necessari a garantire la realizzazione della pista ciclabile inaugurata nel pomeriggio di domenica hanno riguardato anche la messa in sicurezza della strada stessa.

“Stiamo progettano molti altri lavori che partiranno a breve” ha spiegato l’assessore al bilancio Comisso presente all’evento, al quale ha fatto eco l’assessore all’urbanistica Vivace: “Quando siamo stati eletti questa ciclabile non era in carico a nessuno, una nuova sezione stradale che mette in sicurezza non soltanto le auto ma anche i fruitori delle due ruote e i pedoni”.

I sei chilometri di pista ciclabile già inaugurati, rappresentano la prima parte di un lavoro che sarà concluso nei prossimi mesi come ha spiegato Lozzi: “La pista ciclabile proseguirà nei prossimi giorni fino alla stazione Tuscolana, tra qualche mese una nuova inaugurazione”.