Pacchi alimentari: per le famiglie in difficoltà c’è il “Mercato solidale”

Pacchi alimentari confezionati con le donazioni dei residenti. Durante il lockdown, mentre il Campidoglio faticava a distribuire i buoni spesa, alcune associazioni si sono adoperate per aiutare le famiglie in difficoltà.

I pacchi alimentari

L’iniziativa, spesso avviata dalle reti civiche presenti nel tessuto cittadino, raramente è passata per il tramite delle istituzioni. In questo quadro, il Municipio VII ha rappresentato un'eccezione. Nel popoloso territorio governato da Monica Lozzi, gran parte dei volontari, sono stati coordinati proprio dalla giunta locale. In questo modo gruppi di cittadini, secondo un calendario prestabilito, sono stati dirottati presso i centri commerciali che avevano dato la propria disponibilità. E grazie alla generosità dei romani che abitano in quel territorio, è stato possibile preparare e consegnare dei pacchi alimentari.

La solidarietà durante il lockdown

Col tempo l’iniziativa del Municipio VII si è ulteriormente strutturata. E grazie al contributo di realtà come la Nazionale Attori e la Coop Service, che ha recentemente donato 6mila euro, sono stati consegnati nuovi generi alimentari alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Nel farlo, con la collaborazione dell’associazione Snodo Mandrione e dei gruppi di protezione civile “Modavi” e “Iqbal Masih”, è stato creato un vero e proprio polo solidale. Il cui epicentro si trova nel mercato rionale di Largo Giulio Capitolino, a Don Bosco.

Lo stanziamento del Municipio VII

“ Per il 'mercato solidale' Abbiamo stanziato 38mila euro, che serviranno a stabilizzare questo servizio fino al luglio del 2021. Poi a quel punto chi governerà il Municipio, non io, deciderà se rinnovare o meno lo stanziamento" ha spiegato la presidente Lozzi che, uscita dal Movimento 5 stelle, ha deciso di sfidare la Sindaca nelle prossime elezioni in Campidoglio.

Com'è strutturato il servizio

“Durante il lockdown, allestiti con le raccolte dei volontari e con le donazioni di realtà come la Nazionale Attori, abbiamo preparato dei pacchi, che stipavamo in Municipio. Li abbiamo distribuiti a chiunque ne facesse richiesta” ha spiegato la Minisindaca. Con il tempo anche l’erogazione di quel servizio, ha subito una maggiore strutturazione. “Ora i destinatari dei pacchi ci sono indicati dal Segretariato sociale che, attraverso i Servizi Sociali, comunica ai beneficiari quando devono recarsi al mercato solidale”. A seconda della composizione del nucleo famigliare, e delle relative esigenze, le famiglie del territorio hanno diritto a pacchi settimanali o bisettimanali.

