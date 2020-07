Cinecittà Est, il Municipio VII rifà il look al mercato rionale: "Sarà la piazza del quartiere"

Spazi per attività artigianali, un’arena per le iniziative culturali, una zona con sedie e tavolini. In via Vignali gli operai si sono messi al lavoro. C’è da riqualicare il mercato delle Piscine di Torre Spaccata.

L'investimento del Municipio

Nel popoloso quartiere di Cinecittà Est, il Municipio VII ha avviato la rigenerazione d’uno spazio ormai degradato. Al posto delle saracinesche abbassate e dell’erba alta, tra le mura del vecchio mercato rionale, nascerà un importante punto d’aggregazione. “Abbiamo investito 500mila euro, ancora una volta per un quartiere di periferia, anche se poi ci sposteremo al centro, sistemando il mercato Metronio e quello di Via Sannio” ha premesso Giuseppe Commisso, il vicepresidente del Municipio VII.

La nuova piazza per il quartiere

Nell’area mercatale, oggi risultano attivi una manciata di operatori. Ma il potenziale è grande perchè, nel plateatico, sono presenti 38 box in muratura. Ne sono consapevoli i comitati locali che, con l'istituzione locale, hanno collaborato alla stesura d'un progetto di radicale trasformazione. “Li abbiamo incontrati 4 anni fa, all’indomani del nostro insediamento - ha spiegato la minisindaca Monica Lozzi - abbiamo ascoltato le richieste, individuato i fondi e realizzato un progetto che consentirà di trasformare questo spazio secondo l’idea che noi abbiamo dei mercati rionali”: Anche a Cinecittà Est, quindi, come già accaduto ad esempio a Quarto Miglio, la riqualificazione d’un vecchio mercato, diventa un’occasione di rilancio del quartiere.

Come sarà il nuovo mercato

“A Piscine di Torre Spaccata sperimenteremo un nuovo format. Un’ala del mercato sarà dedicata alle attività artigiane, per dare una possibilità occupazione ai giovani. Un’altra ala sarà invece dedicata alla somministrazione di cibo e bevande. E lì - ha spiegato l’assessore al Commercio Piero ACcoto - realizzeremo anche un’arena per gli spettacoli. Il corpo centrale, infine, sarà dedicato alla vendita di prodotti alimentari”. Il cantiere è partito. “Seguiremo gli aggiornamenti e ci vedremo di nuovo qui per l’inaugurazione” ha promesso la presidente Lozzi. Entro la prossima estate, quindi, Cinecittà Est avrà la sua nuova piazza.

