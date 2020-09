Don Bosco, viale dei Salesiani tirata a lucido: rimossi materassi e ingombranti

E’ una strada trafficata eppure, qualcuno, è riuscito ad abbandonarvi una vasca da bagno. E non solo. In viale dei Salesiani, dietro la basilica di Don Bosco, era stato scaricato di tutto.

Gli ingombranti di Don Bosco

Pallet ancora incellophanati e materassi arrotolati avevano finito per invadere, sul marciapiede, lo spazio riservato ai pedoni. Informata della presenza di questi ingombranti, attraverso due segnalazioni arrivate il 16 settembre, Ama ha provveduto a tempo di record a raccoglierli.

L'intervento di Ama

“Sono stati già rimossi e avviati a corretto riciclo i materiali ingombranti abbandonati illecitamente su suolo pubblico in viale dei Salesiani a Cinecittà - si legge in una nota della municipalizzata - Una squadra con attrezzatura ad hoc è intervenuta infatti ieri mattina, a poche ore dalla segnalazione da parte del personale AMA di controllo operativo sul territorio, per ripristinare il decoro dell’area, rimuovendo i 3 materassi segnalati, ai quali purtroppo si erano già aggiunti una pedana in legno e una vasca da bagno”.

L'abbandono di rifiuti ingombranti

Il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ingombranti, anche in aree molto frequentate com’è via dei Salesiani, rappresenta una piaga. Un fenomeno deprecabile, dannoso per l’ambiente che, ha ricordato Ama “genera extra costi che ricadono sulla collettività”. E che distoglie energie e risorse che potrebbero, probabilmente, essere impiegate in altro modo visto che “Solo negli ultimi tre mesi sono state rimosse con operazioni mirate quasi 1.200 tonnellate di materiali di grossa taglia”.