Statuario, addio al parcheggio di piazza Rosarno: diventerà un'isola pedonale

Alberi, sedute, fioriere. Piazza Rosarno sta per subire una radicale trasformazione. L’area, situata nel quartiere Statuario, è un punto di convergenza tra via Taurianova e via Sinopoli. Un crocevia che, finora, è stata utilizzato soprattutto per parcheggiare le auto.

Addio al parcheggio

“Abbiamo iniziato a riqualificarla. Perchè vogliamo creare uno spazio di aggregazione sociale a Statuario, come ci hanno chiesto di fare i residenti ed anche i consiglieri della nostra maggioranza” ha spiegato la presidente del Municipio VII Monica Lozzi. Ora l’area, transennata, è divenuta un cantiere. Alla fine dell’estate però l’amministrazione locale punta a restituirla ai cittadini. “Piazza Rosarno finora è stata utilizzata come un’autorimessa a cielo aperto. Abbiamo però deciso di trasformarla” ha premesso Salvatore Vivace, l’assessore ai Lavori pubblici del Municipio VII.

Gli interventi previsti

I lavori prevedono che la piazza sia completamente pavimentata a che vengano anche eliminate le barriere architettoniche. “Abbiamo rifatto completamente il marciapiede e lo abbiamo allargato, utilizzando le finiture storiche della piazza. Il fondo sarà color tabacco, per richiamare gli elementi architettonici circostanti”. E saranno piantati anche quattro ulivi.

La sicurezza stradale

La prima fase della riqualificazione è prevista entro la metà di agosto. A settembre seguirà un secondo step di lavori. Gli interventi non si focalizzeranno solo su piazza Rosarno perchè, per trasformarla in un punto d’aggregazione, è necessario innanzitutto garantirne la sicurezza. “Le strade circostanti saranno limitate a 10 km/h - ha dichiarato l’assessore - ed andremo a creare degli ostacoli che impediranno, fisicamente, di parcheggiarvi l’auto.

La riqualificazione della piazza

La piazza quindi è destinata, in piccolo, a riprodurre l’intervento già messo in campo in via Flavio Stilicone. Non sarà un altro “salotto urbano”, sul modello di quello realizzato a Don Bosco. E non ospiterà neppure i tavoli da ping pong che sono stati sistemati per riqualificare uno spazio degradato e senza nome del Quadraro. Ma di sicuro piazza Rosarno, al termine dei lavori, cesserà d’essere il parcheggio che, fino ad oggi, è sempre stato.