Tor Vergata, installati i lampioni nel parco archeologico: “Così miglioriamo la sicurezza”

E’ una delle aree pubbliche più grandi tra quelle gestite dal Municipio VII. Il parco archeologico di Tor Vergata non è però ancora diventato un importante punto di aggregazione del quadrante. La scarsa dotazione di arredi e di alberature, unite all’assenza di illuminazione, non ne hanno finora garantito un’adeguata fruizione.

Installati 65 lampioni

Per incrementare la frequentazione del parco, il Municipio VII ha deciso di prendere una serie di provvedimenti. “Abbiamo già realizzato un percorso salute e stiamo progettando la riqualificazione dell’area ludica e la creazione di un campetto da gioco polivalente. Inoltre - ha fatto sapere la presidente Monica Lozzi - abbiamo provveduto all’installazione dell’illuminazione che, finora, era del tutto assente”.

Migliorare la fruizione

Sui sentieri che attraversano il parco, intitolato a Salvador Allende, sono stati sistemati 65 lampioni. Il costo dell’operazione, interamente sostenute dal Municipio VII, è stato di 220mila euro. “E’ un importo che ha un certo peso sul bilancio del Municipio - ha riconosciuto la presidente Lozzi - però abbiamo pensato che valesse la pena farlo, per migliorarne la sicurezza e per consentire, in prospettiva, che vi possano essere organizzati anche eventi culturali in orario serale”.

Un investimento per il territorio

E’ attraverso la frequentazione che un’area come quella, infatti, migliora in termini di sicurezza. Anche in funzione anti degrado visto gli episodi vandalici, anche recenti, che hanno di cui sono stati vittima i pochi arredi presenti nel parco. “Abbiamo pensato che fosse importante reperire le risorse per garantire ai residenti una fruizione in tutta sicurezza del parco" ha sottolineato il vicepresidente ed assessore al Bilancio Giuseppe Commisso.

I consumi ridotti

Una volta attivato l’impianto d’illuminazione, "che prevediamo entrerà in funzione tra settembre ed ottobre - ha precisato il vicepresidente municipale - i consumi saranno poi decisamente ridotti. Grazie alla tecnologia led, per illuminare gli 11 ettari di parco, la spesa sarà infatti inferiore ai 300 euro mensili”. Un investimento per la sicurezza e per la salvaguardia di quello che, in prospettiva, è destinato a diventare un importante polmone verde del territorio.