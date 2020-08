Addio vibrazioni al passaggio dei mezzi pesanti: al via il rifacimento della strada

Via Annia Regilla è chiusa al traffico. Nel tratto compreso tra via Appia Pignatelli e via al Quarto Miglio, le auto non possono circolare. Un disagio che, nel medio termine, sarà compensato. E’ infatti in corso il rifacimento del manto e del sottofondo stradale.

“I residenti ci avevano segnalato problemi legati al passaggio dei mezzi pesanti” ha spiegato la presidente del Municipio VII Monica Lozzi - quando circolavano su via Annia Regilla i palazzi circostanti subivano infatti delle vibrazioni. E per questo abbiamo deciso d’intervenire”.

La strada, che attraversa in un solo senso di marcia tutto Quarto Miglio, è stata chiusa al transito. “Stiamo rifacendo anche il sottofondo stradale cosa che ci permetterà, se non proprio di annullare, quanto meno di ridurre il problema delle vibrazioni” ha chiarito l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Vivace.

La sistemazione della strada ha comportato qualche disagio. Gli automobilisti, da qualche giorno e fino a venerdì 7 agosto, dovranno cercare altri posti dove lasciare il proprio mezzo di trasporto. Dalla seconda settimana di agosto, però, la situazione dovrebbe tornare alla normalità. E con l’occasione, ha promesso il municipio, saranno anche pulite le caditoie.