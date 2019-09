VIDEO | Ciclabile Tuscolana: a pochi giorni dall’inaugurazione auto in sosta sulla pista e doppia fila

Auto in sosta sulla pista. Doppia fila. E la ciclabile che viene usata più dai pedoni che dalle biciclette. Siamo in via Tuscolana, dove tra pochi giorni verrà inaugurata la tanto discussa, e contesta, pista ciclabile.

Che sia un’opera più o meno amata dai residenti, e da chi frequenta la zona per lo shopping, ciò non toglie che il malcostume della sosta selvaggia sta tutto nel senso civico degli automobilisti. Ad oggi, come ci raccontano residenti e commercianti, viene utilizzata molto poco dalle due ruote: “Ma certo - dice un abitante alla fermata del bus -, perchè ci parcheggiano sopra e in alcuni punti è interrotta”. Per scoraggiare la sosta selvaggia, dal Campidoglio annunciano che saranno sistemati nuovi cordoli.