Segnaletica orizzontale, il Municipio VII apre ai cittadini: "Decidete voi"

Ridisegnare la segnaletica orizzontale puntando sulle indicazioni dei cittadini. Il Municipio VII ha attivato un apposito indirizzo di posta elettronica. Servirà, per i prossimi sessanta giorni, a raccogliere le segnalazioni dei residenti.

Il nuovo modus operandi

Ad oggi gli interventi avvengono secondo due modalità. "Per le scuole sono più strutturati perchè abbiamo un elenco ed ogni anno sappiamo che, tra agosto e settembre, dobbiamo rifare la segnaletica orizzontale – spiega l'assessore Salvatore Vivace – Per il resto operiamo 'a guasto', ovvero a chiamata. Ora puntiamo a sistematizzare tutti gli interventi, come avviene per le strade davanti le scuole". Per riuscirci, il Municipio ha deciso di cambiare modus operandi. Niente più interventi su singoli attraversamenti sbiaditi.

La necessaria programmazione

L'indirizzo a cui inviare le segnalazioni è segnaleticavii@gmail.com. Una scelta che nasce dalla considerazione che "le email istituzionali hanno dei limiti come capacità di ricezione". L'obiettivo è quello di "arrivare a digitalizzare" l'intero processo. In modo tale da avere una mappatura. "E siccome abbiamo aumentato i fondi, vogliamo capire quanto tempo serve per rifare ex novo tutta le segnaletica nelle strade del municipio. In modo che, una volta terminato, si possa ripartire. Per riuscirci – spiega l'assessore Vivace – serve la programmazione". E non solo. Occorre anche il contributo dei cittadini. Ma potrebbe non bastare.

Materiali e posa: la necessaria sperimentazione

Le strisce pedonali come gli altri interventi di segnaletica orizzontale, mostrano un limite palese: la durata limitata nel tempo. Un problema che è stato analizzato e sul quale occorre intervenire. L'assessore municipale ha spiegato che, anche su questo fronte si sta lavorando. "Lo scorso novembre abbiamo avviato una sperimentazione su via Gallia. In quella strada abbiamo provato ad intevenire sia sulla tipologia dei materiali, sia sulla metodologia, ricorrendo non allo spruzzo della vernice bensì su una posa attraverso il rullo. Così facendo – ha dichiarato Vivace – pensiamo che la segnaletica possa durare il triplo". Ma trattandosi di una sperimentazione, i risultati andranno valutati nel tempo.