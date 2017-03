La Street art supera il Raccordo: a Morena il murales voluto dal quartiere

Era un muro barbaramente deturpato dalle scritte. Da oggi è una tela sulla quale è stata riprodotta una delle immagini più evocative della Cappella Sistina. Rivistata in chiave moderna. Le dita con cui Michelangelo simboleggiò la creazione di Adamo, sono state ripensate da uno street artist incaricato, dalla comunità locale, di far rinascere il muro.

LA STREET ART - "E' stato inaugurato domenica 19 marzo in via Monasterace il primo murales del quartiere Morena - fanno sapere il gruppo MorenAzione - L'artista Federico Stecconi ha realizzato una sua opera su una parete degradata dalle scritte dei writers, all'altezza dell'incrocio con via della Stazione di Ciampino. Il muro, di proprietà di un’azienda che produce serramenti era fino a pochi giorni fa imbrattato da scritte volgari. Per salvarlo dal degrado, siamo riusciti a convincere la proprietà a finanziare il progetto di recupero".

UNA SINERGIA VINCENTE - La comunità locale, in questo caso rappresentata dal gruppo di volontari di MorenAzione, è riuscitia nel suo intento. L'arredo urbano degradato di via Monasterace si è trasformato in un'opera di Street art. La prima realizzata nel quartiere, in una zona che rappresenta l'estrema propaggine del Municipio VII e della Capitale. "Queste sono cose che possono succedere anche a Morena - spiegano i promotori dell'evento - quando per il raggiungimento del bene collettivo lavorano insieme un artista da sempre innamorato di un muro, un Presidente del CdQ convinto che anche nel nostro quartiere ci siano tanti talenti a cui dare voce, un’impresa commerciale di ampie vedute e un gruppo di volontari pazienti e perseveranti. L'auspicio - concludono gli organizzatori - è che questo esperimento possa essere esteso nel resto del quartiere per colorare con l'arte di strada ogni luogo degradato di Morena".