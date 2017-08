Ciampino, approfittano della ristrutturazione per occupare un alloggio ERP: sgomberati

Non fanno in tempo a prendere possesso dell’appartamento che viene occupato. Succede in via Cagliari, a Ciampino. Un episodio tutt’altro che sporadico nell’intricata galassia dell’edilizia economica e popolare. L’alloggio in questione, è infatti uno di quelli ERP, destinati cioè alle persone con bassi redditi.

L'intervento delle forze dell'ordine

Il nuovo assegnatario ha subito iniziato i lavori di ristrutturazione. Ma la circostanza non è sfuggita ad una coppia che, approfittando della situazione, si è abusivamente introdotta nell’immobile. I vicini però se ne sono accorti e, ricorrendo al numero unico 112, hanno allertato le forze dell’ordine, giunte sul posto il 31 luglio. Accertata la presenza di persone senza i requisiti per stare nell’alloggio, si è proceduto. E nel giro di qualche giorno l’appartamento è tornato nuovamente nelle mani del legittimo assegnatario.

Occupato mentro stava ritinteggiando i muri

“E’ con grande soddisfazione che ho appena appreso che la macchina amministrativa, in tempi celeri, è riuscita a far trionfare la giustizia restituendo, al legittimo assegnatario, l’alloggio ERP che gli era stato abusivamente occupato da persone non aventi diritto” ha commentato la notizia la presidente del Municipio VII Monica Lozzi. La Minisindaca non è rimasta inoperosa, davanti all'evidente abuso di cui era rimasto vittima un anziano cittadino che, per anni, aveva atteso l'assegnazione di quell'alloggio di proprietà dell'ERP di Roma. Dal Municipio si apprende che, l'occupazione, era avvenuta mentre "stava facendo dei lavori per togliere l'umidità" presente su muri e soffitti.

La fiducia nella giustizia

L'epilogo è stato comunque positivo. “I miei complimenti vanno a quanti, come me, si sono mobilitati per il raggiungimento di un risultato in tempi così brevi - conclude la Presidente Lozzi - è dando questo tipo di segnali, che si mantiene la fiducia nelle istituzioni e nella giustizia”.