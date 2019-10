Print di Ciampino, il Campidoglio sposa la linea del Municipio VII: è bocciato

Il braccio di ferro è durato anni. Ora però, la Giunta Raggi, ha chiuso una delle partite più controverse della periferia sud-est della Capitale. Il Print Xa2 di Ciampino, così com'era stato proposto, non va bene. Ed ora è tutto da rifare.

Un progetto controverso

Il Programma Integrato che il gruppo Cavicchi voleva realizzare nel perimetro del Municipio VII, aveva già provocato una frattura. Durante la passata consiliatura, il giudizio sull'intervento urbanistico, aveva fortemente diviso l'ente di prossimità. A seguito di un processo partecipativo il parlamentino di Cinecittà aveva stilato un elenco di opere che si chiedeva al privato di realizzare.

La priorità, com'era stato chiarito dalla Comunità territoriale, la rete di comitati di quartiere del Municipio VII, era quella di premiare "la ricucitura e la riqualificazione dei quartieri limitrofi al Programma Urbanistico". Secondo i cittadini ne avrebbero dovuto beneficiare territori come Morena, Gregna Sant'Andrea, Lucrezia Romana. Come? Attraverso la realizazione di "servizi pubblici ed interventi sul sistema di mobilità del quadrante".

La bocciatura del Municipio VII

Le opere richieste non sono state però recepite. Di conseguenza l'amministrazione di prossimità, a febbraio del 2019 è tornato sulla questione. Ed ha bocciato il Print perchè "le opere proposte non sono conformi alle richieste presentate nel 2014" e perchè "non si evidenzia il carattere di pubblica utilità in quanto, per la maggior parte, le opere sono funzionali al privato".

Le richieste inascoltate

La posizione del Municipio VII è stata interamente recepita dalla delibera della Giunta Capitolina. "Siamo assolutamenti contenti della decisione della giunta Raggi – ha commentato la Minisindaca Monica Lozzi – il Print è uno strumento urbanistico che permette di realizzare cubature e di riqualificare aree, ma le opere pubbliche devono essere scelte dall'ente locale di riferimento, e cioè il Municipio. Il privato però non ne ha tenuto debitamente conto e quindi – ha concluso la presidente del municipio più popoloso di Roma – è stato giusto bocciare il progetto".

Le opere richieste

Tra le richieste che erano state avanzate dal territorio, c'era la pista ciclopedonale della "Grande Bellezza". Un percorso, da Morena al parco degli Acquedotti, da realizzare all'interno delle aree verdi. Niente da fare quindi neppure per la piazza, l'area verde ed il nido proposti per Gregna Sant'Andrea, nè per il sottopasso tra via Anagnina e via dei Sette Metri.