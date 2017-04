Morena, fermate anonime e dimenticate? Ci pensano i residenti

Fermate Cotral dimenticate . La periferia romana ne è disseminata. Ma guai a rassegnarsi. Un gruppo di cittadini di Morena, dopo aver inutilmente segnalato il problema, ha deciso di correre ai ripari.

SENZA CARTELLI - “Venendo da Roma, subito dopo l'incrocio con via Stazione, ci sono delle fermate dei bus Cotral. Portano a Grottaferrata, Rocca di Papa e Marino. Dunque sono molto utilizzate, tuttavia mancano i cartelli che ne indichino la loro presenza. Gli autisti sanno dove si trovano e quindi se qualcuno deve scendere o salire arrestano il pullman. Però – spiega Rossella del gruppo MorenAzione – ci sono anche utenti che non conoscono il punto dov’è presente la fermata, e quindi non vedendo cartelli, non sanno neppure quando prenotarla”. Il risultato è intuibile. Si scende a quella successiva. Chilometri dopo, ammesso sempre che sia segnalata.

LE INIZIATIVE - Per arginare il disagio, questi cittadini si sono messi d’impegno. “Abbiamo pensato di fare una protesta costruttiva e divertente. Il nostro obiettivo è di mettere in evidenza lo stato di abbandono in cui versano le periferie” ha sottolineato la residente. Per questo, tra febbraio e aprile, sono state organizzate due iniziative. Nel primo caso è stato pitturato con vernici colorate un anonimo muretto. La fermata è stata poi arricchita grazie alla sistemazione di tre ombrellini e di un apposito cartello. L’iniziativa è stata poi ripetuta, con altrettanto successo ma con arredi differenti. Nel secondo caso infatti, recuperando vecchie bottiglie di plastica, sono stati realizzati dei vasi. Al loro interno, MorenAzione ha sistemato dei coloratissimi fiori. “Adesso – conclude Rosella – è impossibile non vedere queste fermate”.