Basta slalom tra i crateri: tra il Raccordo e Ciampino sarà rifatta la strada

Via Ranuccio Bianchi Bandinelli sarà presto rimessa a nuovo. La strada è situata all'altezza della cosiddetta "variante dei lampardari" e dal Raccordo Anulare garantisce il collegamento con Gregna Sant'Andrea ed il Comune di Ciampino. Nonostante la sua funzione, Via Bandinelli versa in condizioni talmente critiche da chiedere un intervento non più procrastinabile. Per questo il Municipio VII ha pubblicato un avviso che punta a rifare i 12400 metri quadrati di superficie.

La copertura finanziaria

Sarà un'operazione impegnativa, a giudicare dal tappetino d'asfalto. La strada, piena di crateri, ricorda la superficie lunare. "L'intervento costerà circa 800mila euro – spiega l'assessore ai lavori pubblici del Municipio VII Salvatore Vivace – ed infatti questa volta abbiamo dovuto chiedere al Comune di Roma di finanziarla con dei fondi extra".

Una responsabilità condivisa

Se le condizioni di via Bandinelli sono così critiche, è perchè la gestione della strada era finita nel limbo. "Da una parte il Comune di Roma che doveva eseguirne la manutenzione straordinaria. Dall'altra c'era quello di Ciampino, che non intendeva prendersi carico della strada se prima non fosse stata sistemata a dovere". Nel mezzo, i tanti automobilisti che ogni giorno sono costretti a fare uno slalom tra le buche. La buona notizia è che questa condizione è destinata ad essere superata nel giro di qualche mese.

Le fogne e la sicurezza

"Con l'occasione rifaremo anche le fogne – promette l' assessore Vivace – perchè spesso è il deterioramento del manto stradale è causato proprio dalla loro assenza". La progettazione, già approvata, è stata realizzata dagli uffici municipali. Il bando è online ed entro la fine del mese la gara verrà formalmente assegnata. "Nel frattempo – ha annunciato la presidente municipale Monica Lozzi – ci interfacceremo con il Comune di Ciampino per garantire una manutenzione ordinaria che consenta la messa in sicurezza della strada e la sua percorribilità".