Don Bosco, i monopattini elettrici si prendono la piazza: è la festa della mobilità alternativa

Una giornata all’insegna della mobilità sostenibile. Domenica 22 dicembre, dalle 10 alle 16, piazza Don Bosco si riempie di monopattini e bici elettriche, monoruote, overboard e tanti altri mezzi dedicati alla micromobilità elettrica.

L'appuntamento a Don Bosco

“Bisogna far conoscere ai cittadini ciò che la tecnologia mette a disposizione in termini di mobilità – ha premesso Salvatore Vivace , l’assessore ai Lavori pubblici del Municipio VII – per questo abbiamo deciso di organizzare uno specifico appuntamento. Anche perché ormai nelle strade si cominciano a vedere dei mezzi che, fino a poco tempo fa, erano del tutto inutilizzati dai nostri concittadini. E quindi si sta creando un clima di curiosità ed attenzione che vogliamo incentivare”.

La normativa sull'uso dei monopattini

Anche a livello nazionale si stanno muovendo dei passi volti a facilitare il ricorso ai mezzi di trasporto elettrici. Dopo il decreto Toninelli, giudicato troppo restrittivo da quanto vorrebbero sviluppare la micromobilità, la commissione Bilancio del Senato ha votato un emendamento ad un disegno di legge. Apre la strada ad un’equiparazione tra le bici elettrici ed i monopattini che utilizzano lo stesso tipo di alimentanzione.

Sperimentare monopattini e monocicli

“Anche la politica nazionale sta recependo le domande che arrivano dai cittadini, in tema di mobilità sostenibile. Noi, come amministratori di prossimità, faremo la nostra parte, lanciando iniziative come quella prevista a Don Bosco – ha spiegato Vivace – sarà l’occasione per provare con mano mezzi che potrebbero tornare utilissimi anche per il cosiddetto ultimo miglio”.

L'intermodalità

La distanza che separa la stazione ferroviaria o metropolitana dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro, potrebbe essere coperta utilizzando proprio un mezzo di micromobilità. Come quelli che il Municipio VII ha deciso di portare in piazza. Don Bosco si prepara quindi ad accogliere associazioni di monociclisti, gruppi spontanei sorti per divulgare l’utilizzo del monopattino e gli immancabili ciclisti. Tutti insieme all’insegna della mobilità sostenibile.