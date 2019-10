Bus a Roma Sud est, cambi di percorsi e linee disattivate: ecco cosa cambia

Dal 4 novembre prende avvio l'ultima fase di revisione delle linee di trasporto pubblico nel quadrante sud-est della Capitale. La trasformazione, avviata il 21 ottobre, ha comportato la modifica dei percorsi, l'introduzione di nuovi bus e la soppressione di altri.

I cambiamenti previsti

Questa volta ad essere interessati dai cambiamenti sono le linee 118, 503, 654 e 664, con un cambio di percorso, e la 663 con un incremento delle corse. La linea 662 sarà invece disattivata.

Il nuovo itinerario del 118 e del 503

La 118 da lunedì 4 novembre percorrerà, in entrambi i sensi di marcia, via Appia Pignatelli e non più via Annia Regilla e via al Quarto Miglio. Sempre nel territorio del Municipio VII si segnala il cambio di itinerario anche del 503: la modifica è stata pensata, fa sapere Roma Servizi per la Mobilità, "per garantire un collegamento più diretto con la metro A alle zone di Gregna Sant’Andrea, Osteria del Curato e Villaggio Appio". Il nuovo percorso si avvale anche di una modifica nella viabilità di via Soveria Mannelli che diventerà percorribile solo a senso unico in direzione di via Anagnina.

Le linee 654 e 664

Il 654 anche sarà interessato da cambiamenti, pur mantenendo la funzione di trasporto a carattere locale, in grado di unire i quartieri di Statuario, Quarto MIglio, Capannelle e Villaggio Appio. La linea 664 invece diventerà una circolare con capolinea unico alla stazione metro A di Colli Albani. Inoltre, la prima corsa della linea sarà anticipata alle 4,30 del mattino.

Il potenziamento del servizio

Ultimo cambiamento atteso riguarda i bus del 663. Il servizio sarà potenziato, in modo da garantire un più adeguato collegamento delle zone di Quarto Miglio e Statuario con la stazione metropolitana di Colli Albani.