La solidarietà per ripartire: la Locanda dei Girasoli riapre con la "cena sospesa"

Tutto pronto per ripartire. Dopo un mese di solidarietà con la consegna delle pizze, attraverso la Croce Rossa, alle famiglie della zona in difficoltà La Locanda dei Girasoli riapre al pubblico.

Riapre la Locanda dei Girasoli

Il locale di via dei Sulpici gestito e portato avanti da ragazzi e ragazze con sindrome di Down, riprenderà la propria attività venerdì 22 maggio. Nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza previste per il contenimento del Coronavirus, ripartirà da antipasti e pizzeria, “la cucina – promette La Locanda dei Girasoli - riaprirà in un secondo momento...il tempo necessario per tornare più forti di prima”.

L’iniziativa solidale: la cena sospesa

Ma la grande novità è rappresentata dalla nuova iniziativa solidale: la cena sospesa. Prendendo spunto dall’antica tradizione del caffè sospeso napoletano, alla Locanda dei Girasoli chiunque vorrà potrà lasciare una cena pagata a chi vuole. “Per prenotarla basta mandare una mail a info@lalocandadeigirasoli.it specificando che si vuole offrire una cena, dopodiché si verrà richiamati” – spiegano i ragazzi della Locanda.

Cena sospesa alla Locanda dei Girasoli

“È un piccolo gesto che permette di regalare un’emozione unica. Nei periodi di crisi bisogna unirsi e la spesa sospesa dovrebbe essere una questione di educazione civica, e così per noi è stato un gesto istintivo quello di organizzare la cena sospesa” – ha detto Enzo Rimicci, presidente de La Locanda dei Girasoli.

“Vogliamo regalare una serata speciale a chi è in difficoltà, risollevargli il morale facendoli stare a contatto con i nostri ragazzi e mostrare come al mondo non esistano solo cose brutte, ma anche persone che ti aiutano e compiono buone azioni".