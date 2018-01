Liceo Russell,gli studenti riflettono sull' abuso di alcol a scuola: "Non era mai successo"

La studentessa del Russell ricoverata in codice rosso è tornata a casa. Le sue condizioni di salute, già nella giornata di giovedì 25, le hanno consentito di lasciare il pronto soccorso che l'aveva presa in cura.

Il momento del confronto

La vicenda personale si avvia dunque verso una rasserenante conclusione. Restano però in piedi una serie di interrogativi, come quelli affrontati nel corso dell'assemblea straordinaria che gli studenti hanno convocato venerdì mattina nel giardino della scuola. Dalle 8.20 alle 10.50 si sono riuniti gli alunni del biennio, dalle 11.10 alle 14 il triennio. "I rappresentanti di istituto ci hanno chiesto di non prendere in giro la ragazza quando tornerà" racconta uno studente all'agenzia Dire.

La scommessa con gli amici

La studentessa mercoledì 24 è stata ricoverata in codice rosso per aver abusato di alcol. Un episodio che secondo alcuni testimoni si sarebbe verificato perchè "stavano facendo una scommessa, un gioco" con amici "imbucati". Il fatto, se confermato, finisce con il porre un altro tema: la permabilità dell' istituto superiore di via Tuscolana. Va tuttavia ricordato che l'episodio discusso si è svolto in un'occasione particolare: durante la settimana dello studente.

I presidi ed il male minore

L'Associazione nazionale dei presidi è intanto scesa in campo per difendere la categoria. "Non si devono scaricare tutte le responsabilità sul personale scolastico, sia dirigente che docente" si legge in una nota. L' Anp ricorda infatti che " Abbiamo sempre detto con chiarezza, e lo ribadiamo oggi, che spesso le cosiddette autogestioni non sono una vera scelta didattica ma solo il male minore per scongiurare l'occupazione della scuola". E proprio durante una di queste "autogestioni" che si è verificato l'episodio.

Un caso isolato

"Qui non era mai accaduto prima" continuano a ripetere studenti e docenti. E non solo loro. "Mia figlia frequenta il classico e mio figlio è uscito lo scorso anno - ha spiegato una mamma all'agenzia Dire - il Russel è una scuola aperta, con docenti preparati, dove c'è tanta umanità. Dispiace molto che la ragazza si sia sentita male - ha concluso il genitore - ma non può esserci una guardia del corpo per ogni studente".