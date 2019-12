VIDEO | Battaglia a colpi di rifiuti al Don Bosco, Lozzi: "Scene di ordinaria follia"

Battaglia in strada a colpi di rifiuti. Questa l'insolita scena ripresa nella zona del Don Bosco dove un gruppo di ragazzi ha pensato bene di passare il proprio tempo sfidandosi in un lancio di spazzatura. Immagini esplicite, nelle quali si vedono i ragazzi urlarsi contro e ridere mentre alcune buste dell'immondizia terminano contro alcune auto in sosta sulla strada.

A denunciare e rendere pubblico il video Monica Lozzi, presidente del VII Municipio Tuscolano di Roma: "Abbiamo ricevuto questo video in forma anonima e lo abbiamo inviato a tutte le autorità competenti. Potete vedere e sentire urla, risate e schiamazzi alle 2 di notte, lanci di rifiuti presi dai cassonetti e lasciati in strada... Si è assistito a scene di ordinaria follia ieri notte a via Licinio Stolone, all'altezza del civico 106. Queste situazioni ormai avvengono quotidianamente: sono il simbolo di un'adolescenza che non ha più rispetto di niente e di nessuno".

"Ringrazio l'autore del video: il coraggio dimostrato con la denuncia è fondamentale per frenare simili atti molesti. È necessario che l'intera comunità alzi la testa e si ribelli. Ps. Noi via Licinio Stolone l'abbiamo rifatta - conclude la Presidente M5s del VII Municipio - ma in questo caso non avendo competenza sui cretini e sui vandali, abbiamo dovuto chiedere aiuto".

