VIDEO | Don Bosco, dentro gli alloggi Inps in vendita: “Ho paura di perdere la mia casa”

Abbiamo incontrato gli abitanti degli alloggi Inps di via Calpurnio Fiamma, nel cuore del quartiere Don Bosco, Tuscolano. Palazzine fortemente degradate ma che, per molti di loro, rappresentano “tutto quello che abbiamo”.

Sono circa 1700 la abitazione che l’Istituto nazionale di previdenza sociale sarebbe pronto a vendere. Anche all’asta se chi le abita attualmente non potrà comprarla. Asia Usb, sindacato degli inqulini, stima che saranno centinaia quelli che si troveranno in difficoltà “andando ad aggravare una situazione di emergenza abitativa che Roma non può permettersi”, spiega Agostino Zelli, che oltre a rappresentare gli inquilini con Asia è uno di quelle persone che riuscì ad acquistare l’appartamento nel 2008 grazie alla legge 410.

Ma a pochi metri dalla sua casa, separati solo dal cortile interno delle palazzine, c’è quella di Paola Tranquilli, occupante dal 2004 che da anni cerca la regolarizzazione senza successo “malgrado pago regolarmente l’indennità d’occupazione - dice -. Vorrei poter avere un affitto regolare perché l’acquisto ora non me lo posso permettere. Che alternative ho? La strada, con due figlie piccole”.