Street art, al via il progetto “Aria”: nelle scuole del Municipio VII arrivano 130 murales

Il Municipio VII convola a nozze con la Street art. Nel territorio che da San Giovanni, con le sue propaggini, raggiunge Ciampino ed i Castelli Romani, il 17 giugno prende il via il progetto Aria.

I murales e l'ambiente

L’Urban artist David Diavù Vecchiato ha deciso di puntare sui murales per veicolare tematiche ambientali. Sulle pareti esterne delle scuole, dal Quadraro all'Appio Latino, saranno pertanto realizzate 130 opere, tra loro collegate mediante codici QR. Una volta scansionati porteranno al portale ariaproject.eu. Si tratta di un sito su cui saranno inserite informazioni riguardanti il riscaldamento globale, l’inquinamento atmosferico, il consumo di risorse naturali.

La mission

“La Street art è in contatto diretto e continuo con le persone e si esprime negli spazi in cui quotidianamente viviamo” ha ricordato Vecchiato. E proprio per tale ragione, chi realizza i murales, ha sottolineato il fondatore del progetto MURo, non può tirarsi indietro. Deve offrire il proprio contributo che, nella fattispecie, prevede anche il coinvolgimento degli studenti con appositi laboratori.

“Grazie al progetto Aria – ha spiegato l’assessora municipale alle politiche scolastiche Elena De Santis – andremo a creare un filo conduttore in grado di legare, virtualmente, tutte le scuole e le realtà del nostro territorio. E lo facciamo ponendo come motivo ispiratore gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030”.

I partner

A Roma il progetto parte in maniera condivisa e partecipata dal quartiere Quadraro, in cui Diavù 10 anni fa lanciò il Museo di Urban Art di Roma (MURo). Aria sarà frutto della sinergia messa in atto tra lo staff dell' "Ecomuseo Casilino ad DuasLauros", che ha il compito di coordinarlo, e la Comunità Educante Diffusa del Municipio VII.

La riqualificazione della piazza

Al termine del progetto, sarà realizzato anche un murale sulla parte del consultorio che si trova dietro piazza del Quadraretto. Si tratta di uno dei luoghi più degradati del territorio municipale. A pochi passi dal SERD, da anni, i residenti stanno segnalando la frequente presenza di persone senza fissa dimora e di tossicodipendenti. “Abbiamo già iniziato a riqualificare quell’area – ha ricordato l’assessora municipale Elena De Santis – ma grazie a questo progetto, continueremo a farlo”. Anche perché, ha sottolineato l'assessora “quello spazio si presta ad essere una quinta naturale”. Ed in quel contesto, grazie al progetto Aria, si otterranno due risultati. Verrà dato spazio a temi legati alla sostenibilità ambientale. E nel farlo, attraverso il progetto Aria, riceverà una boccata d’ossigeno anche il tessuto sociale.