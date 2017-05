Don Bosco, per la CGIL tirata a lucido solo la piazza: "Tutt'intorno viviamo tra i rifiuti"

Niente rifiuti in piazza Don Bosco. Per qualche giorno, nell’area antistante la basilica del popoloso quartiere, ha dominato il decoro. I giardini sono stati falciati, i cestini svuotati. Un Eden metropolitano. Un quadretto in netta contrapposizione rispetto a quanto, nelle stesse ore, si stava verificando nel resto della città. Ma anche, più banalmente, nelle strade attigue al piazzale.

LA FESTA DELLA CGIL - Il 6 maggio, Don Bosco è stato infatti il teatro dove si è svolta la festa nazionale della CGIL. Tra un concerto dei Modena City Ramblers ed una battuta di Dario Vergassola, i tanti presenti hanno potuto ammirare una piazza pulita. Una rarità in questi giorni. Il discorso dei lavoratori, dei delegati, e del segretario generale Camusso, sono passati in secondo piano. Almeno per i residenti.

LE CONDIZIONI DEL QUARTIERE - “Caro Municipio VII, questi giorni al Tuscolano/Don Bosco siamo al collasso – si legge sulla pagina facebook dell’Associazione Via Flavio Stilicone - Immondizia in ogni luogo, con vie e piazze divenute discariche a cielo aperto. Ma guarda caso, il 6 maggio viene la Camusso per la sua manifestazione nazionale a piazza San Giovanni Bosco, e sono due giorni che è manutentata, pulita, linda e pinta. Mentre le strade limitrofe si sono trasformate in un porcile”.