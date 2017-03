Pentagono italiano a Centocelle: "E' una follia e va fermato"

L'idea di realizzare un "Pentagono" anche nella Capitale desta perplessità. In particolare, l’area indicata dal Ministro Roberta Pinotti, nell’ex aeroporto di Centocelle, è diventata facile bersaglio alle critiche. Soprattutto perché, in quella zona, residenti e comitati vorrebbero fosse completato il parco di Centocelle. L’unico polmone verde per il popoloso quartiere di Don Bosco.

IL PENTAGONO ITALIANO - Tra i primi ad evidenziare i limiti del progetto, l'ex capogruppo di SEL in Campidoglio Gianluca Peciola. "Leggete bene questa intervista, un'intervista che appare innocua e che nasconde un piano da Dottor Stranamore, con i folli che hanno le leve del potere e gestiscono le sorti dell'umanità - scrive in un post l'ex Consigliere comunale, facendo riferimento ad un articolo apparso su La Repubblica - Con un candore e orgoglio agghiaccianti il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ci dice che in una delle zone di Roma più densamente popolate e fortemente colpite dalla cementificazione nascerà un vero e proprio 'Pentagono italiano'. I nostri geni al comando forniscono anche dati sensibili, come a voler segnalare l'importanza strategico-militare del nuovo sito".

IL PARCO DI CENTOCELLE - Il giudizio di Gianluca Peciola lascia poco margine ad interpretazioni. " Io penso che tanta irresponsabilità vada denunciata e fermata. Subito - premette l'ex consigliere capitolino, che poi argomenta - Parliamo di un progetto folle che andrebbe a collocarsi proprio accanto al già presente Comando Operativo di Vertice Interforze chiedendo l'occupazione di un ulteriore porzione di 5 ettari del Parco Archeologico di #Centocelle, unico polmone verde del quadrante, di cui comitati e cittadini dei tre Municipi su cui si affaccia da lungo tempo e a gran voce né richiedono la bonifica e riqualificazione per una sua completa restituzione ad uso pubblico e cittadino".

TRASPARENZA E OPACITA' - Le critiche non risparmiano neppure l'amministrazione cittadina. "Troviamo ancora più incredibile e deludente che di fronte a questo piano terrificante gli amministratori locali non solo non riferiscano direttamente ai cittadini con trasparenza e tempestività quanto sta accadendo, ma se ne rendano complici effettuando sopralluoghi tecnici con i referenti preposti. Questo progetto va fermato e sarà fermato. Chiediamo immediate spiegazioni da un Comune che propaganda trasparenza e pratica opacità e insabbiamento".