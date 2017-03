Incroci pericolosi nel Municipio VII: "Servono potature e nuove strisce pedonali"

Due attraversamenti pericolosi. Uno su via Tuscolana, all’altezza di largo Appio Claudio e via Publio Valerio. L’altro tra via Annia Regilla e via al Quarto Miglio. Per ragioni diverse si tratta di due incroci per i quali si chiedono rapidi interventi di messa in sicurezza.

L'ALBERO DA POTARE - Su via Tuscolana, all'altezza di Don Bosco, "sono pochissimi quelli che rispettano i limiti di velocità – spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia Fulvio Giuliano – soprattutto di notte, quando l'illuminazione dei lampioni scarseggia a causa delle folte alberature presenti sembra prevalere la regola del più forte". L’area è particolarmente pericolosa perché, come il Consigliere ha ricordato in un’interrogazione, si tratta di un attraversamento che collega due quadranti come Appio Claudio e Don Bosco. “Lì è presente un albero di alto fusto che copre il cono di luce del lampione stradale”. Di conseguenza, il Capogruppo di Fratelli d’Italia ha presentato un'interrogazione per chiedere alla presidente del Municipio VII Monica Lozzi “se ne sia auspicabile la potatura”.

SENZA MARCIAPIEDI NE' STRISCE - C’è anche un altro incrocio pericoloso sul quale, giovedì 23 marzo, la Minisindaca del Municipio VII dovrà rispondere. Si tratta di quello presente tra via Al Quarto Miglio e Via Annia Regilla. Qui “quasi ogni giorno si assistono a pericolose manovre da parte degli automobilisti per evitare incidenti che coinvolgono pedoni e mezzi privati” avverte il Vicepresidente del Consiglio municipale Fulvio Giuliano. Il problema è originato dalla “scarsa visibilità della segnaletica orizzontale e verticale e dalla totale assenza di marciapiedi in prossimità dell'incrocio”.

LA VORAGINE - “Altra questione che ho portato all'attenzione del Consiglio, con un interrogazione a fine novembre, è quella di Via Nocera Umbra. L'Assessore Vivace si è preso l'impegno e a breve dovrebbero iniziare i lavori per il ripristino del manto stradale e la chiusura della voragine – sottolinea Giuliano che ringrazia per le segnalazioni numerosi dirigenti ed attivisti di Fratelli D’Italia – Mi rendo conto che non parliamo di interventi che si fanno da un giorno all’altro, ma è fondamenta mettere in sicurezza le nostre strade per evitare incidenti e morti, com'è accaduto su Via Tuscolana. La sicurezza dei cittadini – conclude la nota – è una delle priorità di cui si deve far carico l'amministrazione”.