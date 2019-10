Choc al Don Bosco: commerciante trovato morto nel suo negozio di abbigliamento per bambini

Choc al Don Bosco dove è stato trovato morto nel suo esercizio commerciale il proprietario di Scricciolo, negozio di abbigliamento per bambini. La tragica scoperta nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre all'interno del locale commerciale di via Calpurnio Fiamma 51.

Secondo quanto si apprende Massimiliano, molto conosciuto in zona, è stato trovato privo di vita nel sottoscala del retrobottega del suo negozio. Sulla porta dell'esercizio commerciale un cartello in cui il 46enne invitata a non entrare ma a contattare il numero di un suo conoscente.

Intervenuto sul posto intorno alle 16:00, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del commerciante.

Allertata la polizia in via Calpurnio Fiamma sono arrivati gli agenti del Commissariato Tuscolano di Polizia ed il medico legale che non ha trovato segni di violenza sul corpo del negoziante di 46 anni, indicando l'orario della morte a qualche ora prima della scoperta.

Fra le ipotesi degli investigatori quella del gesto volontario, anche se non sono stati rinvenuti nel negozio né messaggi, né biglietti di addio.

Alla vista dell'ambulanza e della polizia davanti da Scricciolo si sono radunati decine di residenti e curiosi. Appresa la notizia della morte di Massimiliano, centinaia sono stati i messaggi di cordoglio a ricordare lo storico commerciante del popoloso e popolare quartiere del Tuscolano: "La sua gentilezza ed il suo sorriso ora splende nel cielo: riposa in pace e che la terra ti sia lieve".