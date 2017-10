Via Flavio Stilicone: a fuoco cinque nuovi cassonetti Ama

Mezzanotte di fuoco in via Flavio Stilicone. Nella popolosa via del quartiere Don Bosco poco prima di mezzanotte sono stati dati alle fiamme 5 cassonetti e una campana per la raccolta vetro. A bruciare i nuovi secchioni, acquistati da Ama nel corso dell'estate, e installati qui in via Flavio in maniera sperimentale.

Paura tra i residenti, destati dallo scoppio e poi dalle fiammate che hanno avvolto i cassonetti. Sul posto i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno spento il rogo. Intervenute anche le forze dell'ordine. Indagini per capire l'origine dell'incendio.

Nessun legame con la mancata raccolta. I residenti a RomaToday raccontano: "La raccolta rifiuti avveniva regolarmente", spiegano. "C'erano residui fuori dai cassonetti che sarebbero stati raccolti dagli "squaletti" che passano praticamente ogni mattina". Gli stessi residenti confermano che si trattava dei nuovi secchioni da poco comprati da Ama.