Alloggi comunali al Don Bosco: le fognature restano la principale criticità

Via Servilio Prisco rappresenta un'oasi nel caos di Don Bosco. Grazie al contributo di un residente in pensione, la strada è stata riempita di tantissime piante ornamentali. Non c'è un'aiuola che non sia stata investita dalle attenzioni del residente. Tra coloratissimi fiori, e comode panchine, via Prisco si è trasformata in un luogo di quiete, privo di auto. Una stradina su cui si affacciano immobili di edilizia residenziale pubblica gestiti dal Comune di Roma. Sulla via sono in corso di svolgimento i lavori per un nuovo impianto fognario.

I soldi del municipio

"Non è l'unico caso in cui dobbiamo intervenire, dando fondo alle nostre risorse, per risolvere una criticità del genere. A ben vedere sono tantissime le segnalazioni che vengono fatte per i problemi relativi agli alloggi ERP. E non parlo solo del VII Municipio – spiega la minisindaca Monica Lozzi – perchè mi risulta che i problemi siano diffusi. Da un paio di anni siamo rimasti in attesa di un bando del Dipartimento Patrimonio, sulla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica. E' stato aggiudicato a dicembre e si aspetta la contrattualizzazione per renderlo esecutivo. Nel frattempo s'interviene sulle emergenze con le ditte municipalizzate, come abbiamo fatto noi in via Servilio Prisco".

Il problema delle fognature

Nella strada, la fuoriscita di liquami aveva fatto pensare che la conduttura fognaria fosse ostruite. Il problema però si è rivelato essere più consistente. "Il primo intervento di disostruzione si è rivelato insufficiente. Di conseguenza abbiamo dovuto rifare interamente l'impianto fognario" spiega la presidente Lozzi. Un lavoro impegnativo, sul piano economico. Ma tutt'altro che infrequente nel Municipio più popoloso della Capitale, dove gli alloggi ERP sono quasi duemila . "Fermo restando le criticità derivanti da anni di mancata manutenzione – chiosa la Minisindaca – i problemi al sistema fognario negli immobili ERP sono quelli che ci vengono più frequentemente segnalati".