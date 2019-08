Cinecittà: dopo tre anni di assenza torna la Festa di Fine Estate

Sono trascorsi tre anni dall'ultima volta che Cinecittà ha festeggiato la fine dell'estate. Dal 2016 infatti i concerti, gli spettacoli, gli stand commerciali ed i laboratori artigianali, non hanno più trovato spazio a piazza dei Consoli. Tre anni di assenza che nel territorio hanno lasciato un vuoto. Pronto ora ad essere colmato.

I patrocini e l'atteso ritorno

"Abbiamo ottenuto già tutti i patrocini per l'edizione 2019, dal Consiglio regionale alla Città Metropolitana, dal Comune al Municipio – fanno sapere dal Centro Anziani La Toretta, la realtà che insieme all'associazione Vie e Piazze Storiche di Cinecittà storicamente si occupa di organizzare la Festa di Fine Estate – Quest'anno, dal 20 al 22 settembre, torneremo ad allestire l'atteso appuntamento". Significa che per tre giorni il quadrante di Cinecittà-Don BOsco sarà attraversato da migliaia di romani. I numeri delle precedenti edizioni, creano infatti aspettative importanti.

Le novità: più attenzione al territorio

"Questa volta puntiamo sui gruppi musicali del territorio – spiega sempre l'ufficio stampa dal CSA La Torretta – si alterneranno sul palco che sarà per loro un'ottima vetrina. Allieteranno il pubblico insieme ad artisti che riproporranno brani tratti dalla tradizione popolare romana. Non mancheranno poi le attrazioni per i più piccoli, che potranno divertirsi con i gonfiabili e con gli animatori che, come sempre,saranno presenti".

L'allestimento della piazza

Musica, spettacoli, ma anche laboratori artigianali, stand commerciali ed enogastronomici. Gli irrinunciabili mercatini saranno posizionati in via dell'Aeronautica e piazza dei Consoli, mentre il palco, come da tradizione, sarà allestito nel parcheggio di via Claudio Asello. Don Bosco si prepara quindi a rivivere un appuntamento che sa portare in piazza tre generazioni di residenti. Tutti insieme, nel quadrante più popoloso di Roma, per salutare la fine della bella stagione.