A Don Bosco apre Biolée: la gelateria che punta tutto sulla qualità

Gelati per celiaci e vegani. Con frutta biologica ed ingredienti di prima qualità. In via Tuscolana 853 sta per aprire una gelateria molto particolare. Non utilizza conservanti né additivi, ed a messo a bando i prodotti OGM. Si chiama Biolée ed è un franchising che conta già 11 punti vendita. Un marchio esploso nel giro di soli quattro anni, grazie ad una formula originale.

PRODOTTI DI NICCHIA - “Puntiamo tutto sulla qualità – spiega Daniele La Guardia, tra i proprietari del franchising – quindi selezioniamo prodotti molto particolari, come il cacao Domori del Venezuela, particolarmente pregiato e pochissimo diffuso a livello mondiale. Oppure il pistacchio di Bronte che viene realizzato con una tostatura esclusiva per la nostra azienda. Ed ancora potrei citare la liquerizia Marelli. Inoltre i nostri gelati vengono fatti con frutta biologica”.

LE CREME - La genuinità dei gelati Biolèe, è garantita anche da una preisa filosofia aziendale. Da noi i prodotti vengono mantecati quotidianamente: niente stoccaggi in celle frigorifere – spiega Daniele La Guardia – un’altra caratteristica è quella di avere un laboratorio per ogni punto vendita, ed un altro a livello centrale, dove testiamo i vari ingredienti e creiamo le nostre particolari produzioni. Come le nostre quattro spalmabili: la biolella, realizzata con il cacao Domori, le nocciole certificate IGP e l’olio di semi. A proposito di spalmabili abbiamo anche il Gianduja, la nocciola, il pistacchio, la cioccolata bianca per celiaci ed a breve anche la biolella vegana”.

PRESENTE E FUTURO - L’attenzione alla qualità ed alle tendenze del mercato, evidente ad esempio nella scelta di non usare l’olio di palma, rendono particolarmente competitivo il brand. “Abbiamo iniziato con una gelateria nel porto di Ostia e contiamo di aprirne una quarantina nei prossimi cinque anni. Quella di via Tuscolana è la prima a Roma. Ma a metà giugno – conclude il titolare di Biolée – ci estenderemo anche su scala internazionale, con l’apertura di un punto vendita a Madrid”. Tornando sulla Capitale “il punto vendita sarà inaugurato giovedì 11. Per l’occasione – conclude Daniele La Guardia – il gelato lo offriamo noi”.