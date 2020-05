Don Bosco, volontari ripuliscono il giardino del centro anziani: "Era diventato una giungla"

A differenza di parchi e ville storiche i centri anziani non sono destinati a riaprire a breve. Per loro il lockdown prosegue almeno fino al 31 maggio, visto che la Sindaca ha deciso di prorogarne la chiusura. Nel frattempo però, tra le loro mura, ci sono giardini che hanno bisogno di essere manutenuti.

L'iniziativa dei volontari

Stanchi di aspettare l’intervento del Servizio Giardini, a Don Bosco alcuni volontari sono passati all’azione. “Avevamo notato che l’erba era cresciuta a dismisura e l’area verde, più che un giardino, era diventata una giungla. Per questo abbiamo scritto alla presidente Lozzi per essere autorizzati ad effettuare uno sfalcio” ha fatto il Centro Sociale Anziani La Torretta, uno dei pochi, a Roma, ad essersi dotato d’un ufficio stampa.

Lo sfalcio

La richiesta è andata a buon fine. Armati di cesoie, tosaerba e delle mascherine necessarie ad evitari i contagi da nuovo Coronavirus, cinque o sei volontari si sono dati da fare nell’area verde di via dei Consoli. “I lavori andranno avanti nel corso della giornata” hanno spiegato dalla Torretta , ma già verso l’ora di pranzo il giardino all’inglese aveva recuperato l’antico decoro.

La chiusura del Centro Anziani

Nel quartiere più densamente abitato del popoloso Municipio VII, il Centro Anziani rappresenta un importante punto d’aggregazione. “Abbiamo ricevuto la comunicazione relativa al protrarsi della chiusura – ha dichiarato Vincenzo Di Pietrantonio, il presidente del CSA La Torretta, in guanti e mascherina per sfalciare l’area verde – riceviamo spesso chiamate dagli iscritti, che da noi sono più di 1600, che ci chiedono informazioni sulla riapertura”. I Centri Anziani Comunali sono off limits dal 6 marzo. E non è chiaro quando torneranno a disposizione dei loro utenti. Di certo però, a Don Bosco, ci sarà un giardino curato ad accoglierli.