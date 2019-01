VIDEO | Ciclabile Tuscolana, i residenti restano contrari: "Opera inutile"

Trovare una persona favorevole all’opera è stata una vera impresa: una sui circa 30 intervistati. Non piace la pista ciclabile che sta sorgendo su via Tuscolana. Passati i primi momenti di contestazione, abbiamo provato a capire se gli abitanti di zona si sono abituati. Così non sembra. Chi contesta il fatto che la strada si restringe, chi chiede maggiori controlli dei vigili contro chi lascia l’auto in seconda fila, chi avrebbe preferito fosse costruita in una via meno trafficata, “magari nel verde”.