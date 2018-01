Tuscolana: iniziano i lavori per recuperare i posti auto sottratti dalle bancarelle

Viale Tito Labieno è pronto a mutare definitivamente pelle. Nel giro di un mese sarà portata a compimento la trasformazione dei suoi square centrali. Il cambiamento riguarderà tutti gli spartitraffico, non solo quelli interessati dal trasferimento dei banchi di via Tuscolana. Anche se è chiaro che i lavori prendono avvio proprio da quella iniziativa.

I parcheggi

"Su indicazione del Dipartimento e come richiesto dai cittadini, abbiamo deciso di destinare una parte del secondo square ai posti auto" fa sapere la presidente del Municipio VII Monica Lozzi. Lo spostamento dei 14 banchi dai marciapiedi della Tuscolana a viale Tito Labieno, aveva infatti posto un tema. Circa 260 residenti avevano sottoscritto una petizione per chiedere di non trasferire il mercato all'interno dello spartitraffico. Questa scelta, come avevano documentato anche fotograficamente, avrebbe comportato la sottrazione di preziosi parcheggi.

L'intervento

"Metà del secondo square sarà adibito ad ospitare posti auto e, voglio precisare, senza eliminare siepi ed alberatura. La seconda parte invece – chiarisce Lozzi – la lasceremo a verde pubblico. Poi i residenti potranno indicarci se preferiscono che sia attrezzata con panchine o se invece vogliono venga destinata ad area cani". D'altra parte, ad oggi, quello spartitraffico è sempre stato utilizzato "per portare a fare i bisogni" i fedeli amici a quattro zampe.

Nuovo look entro la primavera

Con l'occasione, sarà sistemato anche il terzo square. Si tratta di un'area verde la cui manutenzione ha spesso rappresentato un problema per l'amministrazione locale."Ci prendiamo anche quest'impegno perchè capiamo che l'aver delocalizzato una parte del mercato qui – ha riconosciuto la Presidente municipale – possa aver pesato su questa zona". Al netto degli interventi elencati, tra mercato, parcheggi e giardini, il look di viale Tito Labieno sarà completamente rinnovato. Tempo stimato un mese e mezzo.