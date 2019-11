Tuscolana, per Natale la strada dello shopping si riempie di stelle

C’è una strada, consacrata al cinema, che si è riempita di stelle. Non è la Walk of Fame di Hollywood. Anche perché siamo a Roma e non in California. La strada in questione è infatti via Tuscolana. E le stelle in questione sono disegnate sul suo marciapiede.

La vernice bianca

“I ragazzi dell’OfficinaPopolare, su richiesta dei commercianti di zona, stanno decorando tutto il marciapiede” ha fatto sapere Maura Alabiso, consigliera grillina del Municipio VII. “L’iniziativa l’abbiamo già sperimentata a Don Bosco – racconta Fabio Russo, di Officina Popolare – ora ci siamo dedicati alla via Tuscolana. Da Giulio Agricola a Subaugusta i nostri artisti la riempiranno di stelle bianche. Sono realizzate con vernice temporanea e tra un mese andrà via”. Giusto il tempo di festeggiare il Natale.

La strada dello shopping

La Tuscolana non è solo la via del cinema. E’ anche una delle più importante strade dello shopping romano. Sono molte decine le attività commerciali che si affacciano sulla strada e che, dopo la delocalizzazione delle bancarelle, hanno riacquisito l’antica visibilità. E passa anche da loro l’intenzione di investire sulle prossime festività natalizie.

La decorazione floreale

Ma non ci sono soltanto le luminarie e le stelle dipinte sul marciapiede. “Mercoledì 27 novembre il locale gruppo Retake ha intenzione di piantare nuovi fiori su via Tuscolana” ha annunciato la consigliera Alabiso. Verranno messi a dimora nelle fioriere che, durante l’amministrazione di Sandro Medici, vennero installate sulla strada consacrata al Cinema. E che, per molto tempo, sono state impropriamente utilizzate come pattumiere e cestini per cartacce e sigarette. Per le festività natalizie quindi via Tuscolana torna a riprendersi il posto che le compete. Tra le stelle. Almeno a Roma Sud.