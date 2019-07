A Cinecittà arriva la sesta Casa della Salute della Capitale

Sesta Casa della Salute per la Capitale. Ad inaugurarla oggi il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato dall’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato e dal Direttore generale della Asl Roma 2, Flori Degrassi. Situata nel VII municipio, in via Antistio a Cinecittà, la struttura rappresenta la 19esima del genere sul territorio regionale.

La casa della salute è stata realizzata grazie ad un finanziamento di circa 600 mila euro la nuova Casa della Salute ha una superficie di 3.500 metri quadri e serve un territorio di circa 47 chilometri quadrati con una popolazione residente di 307mila abitanti. La nuova struttura sanitaria è connessa con gli altri servizi territoriali e ha come obiettivo quello della presa in carico del paziente, in particolare del paziente cronico, secondo percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) in grado di ridurre gli accessi impropri al Pronto soccorso.

Nella Casa della Salute operano i medici del distretto,16 medici di medicina generale (dalle ore 10 alle ore 19 dal lunedì al venerdì), e gli specialisti territoriali e ospedalieri, infermieri, oltre ad operatori dedicati all’accoglienza. Nei weekend e festivi è inoltre aperto l’ambulatorio di cure primarie (dalle ore 10 alle ore 19) con i medici di medicina generale con una media di circa 95 accessi a weekend. Dal 2014 ad oggi si sono recati presso questo ambulatorio oltre 21 mila cittadini.

Un nuovo presidio a tutela della salute mentale infantile: potenziato un servizio fondamentale per tutta la comunità di questa zona, che è il primo distretto per natalità della Asl Roma 2. Si tratta di un servizio ad alta integrazione socio-sanitaria che garantisce, la presa in carico integrata con tutte le componenti del circuito sanitario (ospedali di I e II livello, medi di medicina generale e pediatri di libera scelta, cure primarie) socio sanitario (municipio di residenza), educativo (Rete delle scuole) mediante programmi terapeutici individualizzati differenziati per intensità, complessità e durata.

"Con l'apertura di questa nuova Casa della Salute potenziamo la rete dell’assistenza territoriale – ha commentato il Presidente Zingaretti – sono realtà territoriali che stanno diventando sempre più un punto di riferimento e questo è testimoniato dai numeri sugli accessi in continua crescita, con una vocazione per la presa in carico dei pazienti con malattie croniche. Un tema fondamentale oggi con una popolazione che sta invecchiando sempre di più ed una domanda di servizi in continua crescita".

"Una struttura moderna – commenta l'Assessore D'Amato – con i più alti standard di qualità. Quando siamo arrivati abbiamo trovato una sanità che spendeva molto ed erogava servizi insufficienti oggi abbiamo invertito le cose riducendo la spesa e azzerando il disavanzo e miglioriamo la qualità dei servizi aprendo nuove strutture territoriali per dare risposte sempre migliori ai cittadini".