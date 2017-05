Cinecittà apre le porte al “campus dell’innovazione”: arriva il Talent Garden

In via Quinto Publicio 90, apre uno spazio coworking molto particolare. E’ specializzato nel campo digitale e le decine di realtà che andrà ad ospitare, hanno intrapreso la propria avventura anche a livello internazionale. Nella giornata di giovedì 11 verrà infatti inaugurato il secondo campus romano di Talent Garden.

IL CAMPUS DI CINECITTA' - All’interno di uno spazio dal design innovativo aperto h24, 70 professionisti del digitale e dell’innovazione avranno modo di fare rete. L’esperimento Nella Capitale, ha già sortito effetti positivi all’intenro del palazzo delle Poste di Piazza Mazzini. D’altra parte Talent Garden è già presente in molte città italiane ed anche internazionali, ad esempio a Vienna, Barcellna, Bucarest. Quello di Cinecittà ha già trovato il gradimento di sviluppatori di software e grafica oltre che di startup che operano nella realtà virtuale.

UN POLO D'INCONTRO - “Mi piace molto il fatto che il nostro primo campus con un grande focus sui professionisti dei new media sia proprio a Cinecittà, luogo in cui storicamente si è sviluppato il cinema italiano – premette Davide Dattoli, fondatore e CEO di Talent Garden – . I nostri campus non sono soltanto un ufficio condiviso, ma un vero e proprio 'acceleratore naturale': non ci limitiamo ad affittare uno spazio, ma creiamo un polo di incontro tra innovatori digitali all’interno di una rete internazionale di talenti accomunati dalla passione per l’innovazione e il digitale. Siamo nati nel 2011 a Brescia dalla necessità di creare uno spazio di lavoro che accogliesse imprenditori e innovatori e oggi contiamo oltre 1.500 membri tra startup, freelance, aziende e una community online di più di 80.000 persone”.

L'AZIENDA - Ogni Talent Garden è al tempo stesso un luogo di lavoro, ma anche molto di più. Si tratta di uno spazio pensato per freelance, startup, PMI digitali e grandi imprese. Un campus dedicato al'innovazione che ospita, attraverso la modalità del coworking, aziende e professionisti. “Nel nuovo campus romano avrà sede anche TAG Innovation School, la scuola di formazione di Talent Garden, che ogni anno forma in varie parti d’Europa centinaia di studenti sulle nuove professioni del digitale e che nei prossimi mesi, proprio in collaborazione con Cinecittà, costruirà nuovi percorsi pensati per i professionisti dei media e del digitale nel cinema” spiega l'azienda, presentando il Campus di Cinecittà. All'interno degli spazi di via Publicio è presente anche un teatro con 300 posti che consentirà di animare ulteriormente, con decine di eventi, il mondo dell'innovazione italiana.

LE NUOVE SFIDE - “Sono molto felice perché questa inaugurazione è un modo assolutamente unico per festeggiare gli 80 anni di Cinecittà – commenta Corrado Camilli, Presidente e Amministratore Delegato Cinecittà Media – È la dimostrazione che dopo aver contribuito alla realizzazione di oltre 3.000 film, tra cui 83 nomination all’Oscar e 48 statuette, offrendo a tanti la possibilità di esprimere la propria creatività e diventando un modello in Italia e nel mondo. Cinecittà è pronta ad affrontare la sfida dell’innovazione con rinnovato slancio. Nell’ambito del più grande progetto dei "Cinecittà Creative Hub", Talent Garden Cinecittà è testimonianza del fatto che si può fare innovazione nell'ambito culturale e che si possono mettere in rete esperienze anche diverse nell’ambito di una visione condivisa.”