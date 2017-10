Nella notte tra il 29 e il 30 settembre sono state dipinte dalla segnaletica stradale queste strisce, dopo il rifacimento stradale di qualche giorno fa! Le strisce fatte in questo modo sono dovute al fatto che nella notte le auto erano parcheggiate e non essendoci nessun tipo di avviso riguardante le imminenti strisce, le macchine erano parcheggiate come solito! Per questo le strisce sono state fatte contornando le auto e facendo questo tipo di lavoro