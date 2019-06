Sea Watch: le manifestazioni per la capitana Carola nelle piazze del VII Municipio

Hanno scelto sette luoghi simbolo del VII Municipio e hanno realizzato installazioni per rendere omaggio al gesto di Carola Rackete, la capitana della nave ong “Sea Watch”, arrestata nella notte tre venerdì e sabato con l’accusa di “resistenza o violenza contro nave da guerra” per aver portato a terra 40 migranti alla deriva da 17 giorni. I giovani democratici del VII Municipio ripartono dal sentimento di comunità, collaborazione e cooperazione.

Installazioni in sette luoghi simbolo del Municipio

“Chi si troverà a passare da Piazza di Cinecittà, Largo Appio Claudio, Piazza Don Bosco, Piazza dei Tribuni, Piazza Ragusa e Piazza Re di Roma forse penserà a quei 40 migranti costretti allo stremo delle forze prima di una risoluzione. Penserà a tutte le barche che ogni giorno affondano nei nostri mari, a tutte le SeaWatch che abbiamo conosciuto in questi mesi, a quelle coperte che proteggono dal freddo ma anche dal caldo torrido di questa estate. Penserà che c’è chi specula sulla vita e sulla morte di tanta gente senza trovare soluzione e lo fa per spostare l’attenzione dalla soluzione del problema o dagli altri problemi” si legge in un comunicato diffuso dal gruppo.

"Che significa aprite le braccia?"

Durante l’apposizione delle installazioni, fatte di barchette di carta e “coperte termiche” con cartelloni recanti la scritta “Aprite i porti”, “Un bambino ci chiede: “Che significa aprite le braccia?”. Ecco, forse questa società di persone sole ed isolate ha perso l’abitudine ad aprire le braccia, a tendere la mano, ad offrirsi al prossimo. Il nostro compito è quello di ricominciare a risensibilizzare al sentimento di comunità e siamo fieri di appartenere ad un Partito che ancora si spende per contrastare l’individualismo di questo tempo. Benvenuti in Europa, ora però liberate Carola!" hanno concluso i giovani del PD.