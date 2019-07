Municipio, le ciclabili tornano giallo-rosse: "Risolto il problema con la vernice"

Proseguono i lavori sulle ciclabili del Municipio VII. Terminato il rifacimento dei percorsi presenti a Cinecittà Est e Appio Claudio, si procede nella realizzazione delle nuove, in direzione Tor Vergata e Tuscolana.

La pista scolorita

La prima posa della vernice era durata troppo poco. Il giallo ocra con cui era stata ridipinta la ciclabile di via Lemonia, dopo poche settimane si è cancellato. Un problema per l'amministrazione che aveva così minacciato di non pagare la ditta responsabile di quei lavori. A distanza di un mese, il problema sembra però essersi risolto.

Inconveniente tecnico archiviato

"Abbiamo riverniciato la ciclabile a rullo ed il disservizio sembra essersi completamente risolto. La vernice adesso è a lunga durata ma la ditta sarà pagata se qualora questo tipo d'intervento si dimostri realmente risolutivo" avverte Salvatore Vivace, assessore municipale ai Lavori pubblici. Il Municipio VII mostra però ottimismo. La stessa presidente Monica Lozzi, nell'elencare gli interventi messi in campo per potenziare la rete ciclabile, ha dichiarato come ormai "risolto" l'iniziale "inconveniente tecnico".

I lavori già completati

Ripristinati i colori scelti, proseguono gli interventi volti a sviluppare le infrastrutture necessarie ai cultori della mobilità dolce. "La nostra missione richeide un duplice impegno - ha spiegato la Minisindaca - da una parte vogliamo riqualificare le infrastrutture esistenti, dall'altra puntiamo al loro collegamento" La prima operazione ha portato alla ritinteggiatura di via Lemonia e di via Procaccini, nella zona appena liberata dagli insediamenti abusivi di Cinecittà Est. Oltrove gli interventi sono stati più radicali. Sempre tra le vecchie ciclabili, "abbiamo costruito delle nuove fognature per evitare il formarsi dei classici laghetti" ha specificato l'assessore Vivace. Mentre in via Oberto, sempre nella zona di Cinecittà Est, prima di rifare la pista è stato necessario ricostruire l'intera soletta di cemento armato.

Una ciclabile da ricucire

I tratti di ciclabile appena ripristinati all'Appio Claudio ed a Cinecittà Est, devono ora essere raccordati tra loro. Per questo proseguono gli interventi che consentiranno di realizzare, nel Municipio VII, oltre 24 km di piste ciclabili. Una parte di queste consentirà ai cicilisti di raggiungere Tor Vergata, la zona commerciale, la limitrofa Università e l'ospedale. Un'altra invece, sfruttando anche la ciclabile in costurzione su via Tuscolana, viaggerà verso il centro cittadino. Un progetto ambizioso che, nelle intenzioni dell'amministrazione, servirà ad offrire un'alternativa sostenibile a chi intende spostarsi sulle due ruote a pedali. In sicurezza, su ciclabili rigorosamente gialle che, negli attraversamenti e nei punti critici, diventano rosse.