Bike lane Tuscolana: entro la fine dell'anno il bando di gara

Il 2010 sarà un anno all'insegna della ciclabilità. Sembrano queste le intenzioni del Movimento 5 stelle. Agli annunci del presidente della commissione mobilità Enrico Stefàno, fanno infatti da sponda le dichiarazioni fatte trapelare dalla Giunta Raggi. E così, un pezzo dopo l'altro, prende forma la città che i cinque stelle vorrebbero disegnare.

La bike lane più attesa

“Per quanto riguarda la pista ciclabile sulla Tuscolana – ha fatto sapere l'assessora Linda Meleo nel corso di una diretta facebook – posso dire che la gara sarà bandita entro la fine dell'anno. Si tratta di una pista di circa tre chilometri, da Arco di Travertino a Cinecittà che servirà anche a riqualificare la strada”. Per quanto riguarda la consolare, nel corso di un recente convegno sulla mobilità sostenibile, il consigliere Stefàno aveva fornito anche delle date approssimative. “Stiamo concludendo il progetto esecutivo – ha commentato Stefàno – e quindi i lavori - aveva aggiunto a metà novembre - partiranno presumibilmente tra la prossima primavera e l'inizio dell'estate". La bike lane sulla Tuscolana, nata da una proposta della Polizia locale, farà il paio con il prossimo trasferimento degli ambulanti. Senza bancarelle sui marciapiedi e con una corsia riservata ai ciclisti, la consolare si prepara a cambiare pelle.

Il quadro completo per il 2018

A completare il quadro della ciclabilità, ci sono poi anche altre opere. Per quanto rigaurda la ciclabile su via Prenestina, sempre l'assessora Meleo ha fatto sapere che “la gara sarà bandita entro i primi tre mesi del 2018”. Si tratta di 5 chilometri che, intersecandosi con la Palmiro Togliatti, consentiranno di raggiungere anche la futura bike lane della Tuscolana. Inoltre “abbiamo altri progetti un po' piu' indietro – ha annunhciato Meleo – come il prolungamento della ciclabile sul monte Ciocci, già finanziata, o la ciclabile su via Labicana”. Tanti progetti che, nel volgere di pochi mesi, potranno rendere più agevoli e soprattutto sicuri gli spostamenti sulle due ruote.