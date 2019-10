Cinecittà, arriva il giardino dedicato a Tina Costa: "Si è battuta per garantire libertà e diritti"

I pini nell'area verde situata difronte piazza di Cinecittà sono stati potati. L'intervento contribuisce sicuramente a migliorare la sicurezza stradale di quanti transitano sulla via Tuscolana. Ma non è per questo che è stato realizzato. O almeno non è quella la ragione principale. La manutenzione degli alberi è infatti la prima iniziativa che il Municipio ha messo in campo per riqualificare quel giardino. L'area verde, infatti, sarà presto intitolata a Tina Costa.

Una vista spesa per la libertà

"E' stata una grande persona – ha commentato Monica Lozzi la presidente del Municipio VII – basti pensare che a 92 anni aveva ancora la forza e la voglia di partecipare al gay pride per difendere i diritti della comunità LGBT. Per tutta la vita Tina Costa si è esposta per difendere la libertà, come staffetta partigiana, come antifascista e come attivista dei diritti civili. E per questo abbiamo pensato di dedicarle l'area".

Un'iniziativa condivisa

L'intenzione del Municipio VII è stata confermata anche da Elena De Santis, assessora alla Scuola ed alla Cultura del terriotorio. "Come Giunta avevamo deciso di riqualificare quell'area, come abbiamo fatto con il giardino adiacente che abbiamo poi decorato con i colori dell'arcobaleno, simbolo della pace e dalla comunità LGBT" ha spiegato l'assessora. L'intenzione della squadra di governo municipale, è stata poi arricchita dal contributo del parlamentino di Cinecittà che ha suggerito di dedicare l'area verde alla staffetta partigiana.

La memoria della Liberazione

"Tina Costa ha dato lustro al tricolore e per tutta la sua vita è stata un'attivista dei diritti e del pacifismo. Noi – ha precisato l'assessora De Santis – abbiamo sottoscritto un protocollo con l'ANPI d'Italia per portare avanti la memoria della Liberazione di Roma, città insignita della medaglia d'Oro al valore militare per la Resistenza. L'intolazione quindi si inserisce in questa cornice e speriamo di riuscire a farla per l'11 novembre, data in cui Tina Costa avrebbe festeggiato il suo novantatreesimo compleanno".