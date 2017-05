Municipio VII, sulla gestione dei rifiuti chiesta un'assemblea pubblica

I marciapiedi invasi dai sacchetti di plastica. Cassonetti debordanti. L’immagine che la Capitale restituisce ai suoi cittadini, ed ai turisti, è ovunque la stessa. Per l’assessora all’Ambiente Pinuccia Montanari non c’è un’emergenza rifiuti. Allora bisogna provare a definirla in un altro modo. Trovare le cause di questo problema. Come, nel popoloso Municipio VII, suggerisce di fare Fratelli d’Italia.

LA PROPOSTA - “Le conseguenze in termini di sicurezza e della salute pubblica riguardano tutta la popolazione – osservano il Capogruppo Fdi-An Fulvio Giuliano e la coordinatrice municipale Maria Grazia Cacciamani – per questo riteniamo urgente ed indispensabile che venga indetta un'assemblea pubblica da parte della presidente del Municipio”. Secondo i due esponenti di Fratelli d’Italia, “l’assemblea dovrebbe svolgersi alla presenza delle istituzioni comunali e municipali e dei rappresentanti e tecnici di Ama”. Con l’obiettivo di “illustrare le azioni e le iniziative da attivare con urgenza per contrastare quella che è divenuta un'emergenza”.

LE CAUSE DEL PROBLEMA - “Roma sta vivendo uno dei periodi più 'sporchi' della sua storia – osservano Giuliano e Cacciamani – Rifiuti non raccolti per giorni accatastati sui marciapiedi che, oltre al degrado, mettono a rischio la salute pubblica. Qualcuno cerca di sminuire il problema alla semplice mancanza di una mappatura dei cassonetti. La realtà è ben altra: Ama non effettua la raccolta durante i giorni di festa e nei fine settimana e i mezzi di raccolta rimangono fuori dalle discariche perché non possono conferire il materiale”. Pertanto “ I cittadini hanno il diritto di conoscere la reale situazione e di ricevere delle risposte concrete”. Ben venga dunque il confronto pubblico. In modo da chiarire anche le responsabilità di una situazione che, se non va considerata “emergenziale”, resta comunque molto critica.