Municipio VII: contro la ludopatia si punta ad un "Osservatorio permanente"

Il Municipio VII ha deciso di scendere in campo per contrastare il fenomeno della ludopatia. Per farlo, si è scelto di puntare sull’attivazione di un Osservatorio permanente. Un organismo, da convocare almeno una volta al trimestre, che si dovrà avvalere del coinvolgimento di molteplici attori istituzionali. Dalla Presidente Lozzi agli Assessori competenti, passando per i presidenti di commissioni. Con loro, i rappresentanti del Comando di Polizia Locale del VII Appio e VII Tuscolano, un funzionario del Dipartimento Dipendenze dell' Asl Roma 2; ed ancora funzionari della Direzione Socio-Educativa e dell’Unità Amministrativa Commercio municipale.

IL MONITORAGGIO - L’impegno dell'Ente di prossimità contro la diffusione della ludopatia è ormai consolidato. Già durante la precedente consiliatura si erano sperimentate iniziative, come quella dello SlotMob. Mancava un organismo in grado di coordinare le azioni, di puntare quindi alla programmazione degli interventi, attraverso misure di monitoraggio e di repressione. Con la delibera che il Municipio VII ha approvato, si chiede alla polizia local di predisporre “ frequenti controlli presso i locali adibiti al gioco con premi in denaro, presso i pubblici esercizi e gli esercizi di vicinato che hanno installato apparecchi videolottery e simili”. E soprattutto che tali controlli “siano finalizzati alla verifica dell’eventuale presenza di minorenni”.

DISINCENTIVI - L’Osservatorio sarà impegnato inoltre a “studiare la fattibilità di misure inibitorie dell’installazione dei giochi, quali indici di rapporto alla superficie dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato”. Contestualmente si punta a verificare la possibilità di “incentivare i gestori degli esercizi pubblici rinuncino all’installazione di apparecchi per il gioco con premi a denaro”.