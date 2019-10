Isole pedonali ed incroci rialzati. Il Municipio VII lancia la "rivoluzione della mobilità"

Migliorare la sicurezza stradale ricorrendo a zone 30, pedane per gli autobus, isole pedonali ed incroci rialzati. Per ridurre gli incidenti, il Municipio VII ha deciso di cambiare strategia.

Le soluzioni tradizionali

"Serve una rivoluzione culturale nel campo della mobilità" ha spiegato la Minisindaca Lozzi, nell'annunciare un pacchetto di interventi da realizzare in tutto il territorio. "Ci siamo resi conto che non basta puntare sulla segnaletica orizzontale e verticale. Gli incidenti continuano a verificarsi, anche davanti i segnali che limitano la velocità a 30 km/h – ha sottolineato Salvatore Vivace, l'assessore locale ai Lavori Pubblici – ed anche per la segnaletica orizzontale, nonostante sia stata vinta la battaglia per utilizzare un bicomponente che a differenza delle classiche vernici non si sbiadisce, i risultati sono stati modesti".

Il Municipio cambia strategia

Le misure tradizionali, quindi, verrebbero affiancate da quelle più innovative. Nell'ottica di cambiare paradigma, anche da un punto di vista metodologico. "La presidente ha deciso di lanciare una serie di bandi ad hoc, come abbiamo fatto per le piste ciclabili ed i marciapiedi. Questo significa che se finora gli interventi realizzati erano legati alla manutenzione stradale, da adesso in poi si cercherà di programmarli a prescindere, puntando su soluzioni che abbiamo già sperimentato".

Le soluzioni già sperimentate

Nel corso degli ultimi anni, per migliorare la sicurezza stradale, nel vasto territorio municipale sono state introdotte delle misure originali. A Quarto Miglio, per evitare i sorpassi azzardati e per garantire più agio ai pedoni, vista l'assenza di marciapiedi, è stato realizzato un incrocio rialzato. Ad essere rialzate invece sono state le pedane degli autobus in via Gallia ed in via al Quarto Miglio. Con la differenza che, nel primo caso, si sono utilizzati dei moduli di gomma, più difficili da manutenere. Mentre a Quarto Miglio è stata realizzata in asfalto, in modo da renderla più duratura.

La rivoluzione della mobilità

"Abbiamo puntato in decine di casi anche sugli attraversamenti rialzati – ha sottolineato Vivace – a Tor di Mezzavia per debellare le gare di auto, in via Niobe e di via del Fontanile Anagnino per mettere in sicurezza l'uscita da scuola". Ora, l'insieme di questi interventi, saranno diffusi in maniera più capillare nei vari quartieri. Ed insieme ai 20 chilometri di piste ciclabili che il Municipio ha dichiarato di voler realizzare, serviranno a modificare in maniera radicale la viabilità del territorio.