Incendio nella zona est di Roma, a Cinecittà. A bruciare ettari di verde nel così detto parco del Lamaro, dalla fine di via Filomusi Guelfi fino a viale Bruno Pelizzi. Sul posto i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile.

Il fumo è stato ben visibile in tutto il quartiere arrivando fino a Don Bosco. I residenti dei palazzi che affacciano sul parco hanno chiuso le finestre. Si indaga per determinare le esatte cause del rogo.