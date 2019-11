Manutenzione del verde, licenziati i giardinieri infedeli. Lozzi: "Ora però vanno sostituiti"

Le aree verdi del Municipio VII rischiano di restare senza manutenzione. Dopo il licenziamento dei dieci giardineri infedeli, a prendersi cura dei parchi presenti compresi tra San Giovanni ed i quartieri situati fuori dal Raccordo Anulare, sono rimaste pochissime persone.

Tre giardinieri per 2 milioni di mq

"Nel nostro territorio, il verde in carico al Comune di Roma, e quindi al Dipartimento Ambiente, è pari a 2 milioni di metri quadrati. E sono rimasti solo tre giardinieri per farlo" ha annunciato la presidente del Municipio VII Monica Lozzi. E' un paradosso che, a finire penalizzato, sia proprio l'ente di prossimità che ha fatto partire le prime denunce. Erano stati infatti la presidente Lozzi ed il vicepresidente Commisso a segnalare la presenza di alcuni "dipendenti infedeli".

I giardinieri licenziati mai sostituiti

Timbravano il cartellino e poi andavano a svolgere la propria attività su aree private. Un malcostume, messo in atto anche utilizzando i mezzi di Roma Capitale, che è stato pagato con una procedura di licenziamento. I 10 dipendenti del Dipartimento Ambiente, operanti nel territorio municipale, non sono però stati rimpiazzati. Non solo. L'operazione ha portato alla rimozione anche di un dirigente che non è stato adeguatamente sostituito.

Il dirigente mancante

"Era stato individuato un nuovo dirigente – ha raccontato Monica Lozzi – ma poi si è messo in aspettativa quindi ora il servizio è in capo ad un funzionario del Dipartimento Ambiente che gestisce anche altri quattro municipi". A farne le spese, se non si prendono provvedimenti, sarannno i giardini ed i parchi fruiti da tutti i cittadini.

Il Municipio lancia l'allarme

"Servono giardineri abilitati ed occorrono anche mezzi adeguati – ha sottolineato la minisindaca del territorio più popoloso della Capitale – le risorse che il Dipartimento Ambiente mette a disposizione del Municipio sono assolutamente insufficienti per effettuare la manutenzione del verde".

Diversa è la situazione per le poche aree verdi a carico del Municipio VII. "Noi abbiamo la competenza solo per piccole superfici, come ad esempio i cortili scolastici e copriamo il servizio con tre ditte" ha spiegato Lozzi. Il problema è però relativo ai parchi ed alle numerose ville storiche presenti nel territorio. Sono il fiore all'occhiello del Municipio. Senza giardineri però, rischiano di diventarne la croce.