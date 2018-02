Cinecittà Est: il furto non riesce, ladri vandalizzano scuola primaria

Il furto non è riuscito, i danni alla scuola però restano. Succede nel plesso della primaria 'Bambini del Mondo' di via Gentile 40, in uno degli Istituti comprensivi di Cinecittà Est. Lo fa sapere Elena De Santis, assessore alla Scuola del VII Municipio di Roma.



Polizia locale e Carabinieri sono state allertate dall'impianto d'allarme e sono riuscite a intervenire subito arrestando uno degli autori del furto, limitando i danni e recuperando parte della refurtiva ossia tubature metalliche in rame con rubinetteria prelevate da due bagni del pianterreno.



Tempestivo anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati per l'acqua copiosa fuoriuscita dalle tubature divelte, e della squadra di Pronto intervento emergenze della Manutenzione ordinaria dell'Edilizia scolastica municipale, che ha ripristinato la sicurezza dei luoghi e bloccato il flusso dell'acqua predisponendo quanto necessario per completare nei prossimi giorni tutti i lavori.



"Siamo sul posto con la Dirigente Scolastica Patrizia Pistigliucci, gli operai del Municipio e la manutenzione Simu per l'impianto d'allarme danneggiato dai ladri nel tentativo di disattivarlo. - sottolinea De Santis - Ringraziamo tutti gli attori coinvolti che stanno operando con grande responsabilità perché lunedì le lezioni si possano svolgere regolarmente".