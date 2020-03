Coronavirus, la Chiesa Evangelica Cinese dona 1000 mascherine al Municipio VII

Arrivano nuovi dispositivi di protezione individuale. A pochi metri dalla stazione Tuscolana c’è una comunità che ha voluto esprimere, in maniera concreta, la propria solidarietà. Si tratta della Chiesa Evangelica Cinese, da anni presente in via Assisi.

A disposizione di dipendenti e vigili urbani

“Ci hanno donato mille mascherine – ha spiegato Monica Lozzi, presidente del Municipio VII – abbiamo deciso di distribuirle tra i dipendenti in servizio del Municipio che non stanno lavorando in modalità smart working. Attualmente infatti abbiamo il 5-6% sta ancora opearndo all'interno dei nostri uffici. A loro vanno 250 mascherine. Le restanti agli agenti della Polizia Locale del Municipio VII”.

Una collaborazione trasversale

I nuovi dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati al Comandante Roberto Stefano del VII Gruppo della Polizia Locale ed al Direttore del Municipio. “Voglio ringraziare due esponentidi Fratelli d’Itaia, Grazia Cacciamani, la coordinatrice municioale, ed il vicepresidente del Consiglio, Fulvio Giuliano, per averci messo in contatto con la comunità cinese. E’ la dimostrazione che in questi momenti – ha osservato la presidente Lozzi – non esistono partiti politici, perché remiamo tutti nella stessa direzoione”.

I prossimi beneficiari

C’è la possibilità che al municipio arrivino anche altre mascherine. “Se ce ne dovessero donare delle altre, le andremmo a distribuire ai medici di base che effettuano le visite a domicilio e che, al momento, ancora sono sprovvisti di questi dispositivi di protezione” ha concluso la minisindaca Lozzi.