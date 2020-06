Cinecittà, smantellata una baraccopoli. Il Municipio se la prende con Frascati: “L’area è loro”

La baraccopoli di via Occorsio è stata smantellata. A poca distanza dai palazzi di via Eudo Giulioli, in un’area verde nascosta alla vista, si era nuovamente formato un insediamento abusivo. E per la terza volta, dal 2019, è stato rimosso.

Le operazioni

L’intervento è stato condotto, nella giornata del 4 giugno, in sinergia dal VII Gruppo Tuscolano di Polizia Locale, dai PICS e dal Dipartimento ambiente che il municipio ha sollecitato e ringraziato “per averci fornito i mezzi adatti”. I tentativi dell’ente di prossimità di riqualificare la zona, anche attraverso l’apertura della strada il cui accesso da via Tuscolana è rimasto per molti anni chiuso dai jersey di cemento, si scontrano con il continuo formarsi degli insediamenti abusivi.

L'assenza di controllo

“Abbiamo più volte provato a sollecitare il Comune di Frascati affinché intervenisse, ma il numero di baracche ha cominciato a crescere, facendo degenerare la situazione” ha spiegato Lozzi. L’area, ha ricordato ancora una volta il Municipio VII, è di proprietà del comune castellano. Ma la maggior parte degli interventi di sgombero che si sono succeduti negli ultimi mesi, sono stati richiesti e coordinati dall’ente di prossimità.

Baraccopoli disabitata

“Per noi è davvero difficile controllare ed intervenire anche in aree non di nostra proprietà, per questo continueremo a sollecitare il Comune di Frascati perché assolva il suo compito di sorveglianza in un'area di sua pertinenza” ha concluso la presidente Lozzi. Al momento dello sgombero, ha fatto inoltre sapere il Municipio, gli occupanti erano già andati via “e tra questi non c'erano bambini o appartenenti a categorie fragili”. In passato invece, la demolizione dell'insediamento abusivo, era stata criticata proprio per la presenza dei minori. Per rimuovere le lamiere ed il materiale accumulatosi a seguito degli abbattimenti, dovrà essere organizzato un successivo intervento.